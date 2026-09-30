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Роналду покинул тренировку сборной после заявления Жезуша об отсутствии конфликта — A Bola

Роналду покинул тренировку сборной после заявления Жезуша об отсутствии конфликта — A Bola
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду покинул тренировку национальной команды после заявления главного тренера Жорже Жезуша на пресс-конференции об отсутствии конфликта, сообщает A Bola. В четверг, 1 октября, Португалия в матче 3-го тура Лиги наций (Лига А) встретится с Данией. Игра пройдёт на стадионе «Паркен» (Копенгаген, Дания).

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 4. 3-й тур
01 октября 2026, четверг. 21:45 МСК
Дания
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сообщается, что Роналду ушёл со стадиона и направился к микроавтобусу в сопровождении двух сотрудников Португальской футбольной федерации.

Сборная Португалии провела две встречи в Лиге наций. Роналду сыграл 67 минут в матче с Уэльсом (1:0), не отметившись результативными действиями. В игре с Норвегией (2:1) футболи