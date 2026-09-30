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РФС на заседании исполкома рассмотрел формат Кубка России и механизм рейтинга клубов

РФС на заседании исполкома рассмотрел формат Кубка России и механизм рейтинга клубов
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В среду, 30 сентября, состоялось заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС), сообщает официальный сайт организации. Основное внимание было уделено вопросам организации и проведения Фонбет Кубка России. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов представил доклад, в котором изложил предложения по выработке механизма определения места проведения финального матча Кубка России среди мужских команд.

Кроме того, в рамках заседания обсуждалась идея создания рейтинга клубов для участия в Кубке России. Этот рейтинг может быть использован при жеребьёвке групп, что будет стимулировать команды добиваться высоких результатов в каждом розыгрыше турнира.

По итогам заседания исполком принял к сведению доклад Митрофанова и поручил президентам РПЛ Александру Алаеву и ФНЛ Наилю Измайлову, а также другим членам исполкома представить предложения по организации Кубка России до 30 октября 2026 года для их рассмотрения на заседании в декабре.

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