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Коне — о Зидане: поразила его техника на тренировках, он ничего не растерял

Коне — о Зидане: поразила его техника на тренировках, он ничего не растерял
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Полузащитник сборной Франции Ману Коне рассказал, что его поразила техника главного тренера национальной команды Зинедина Зидана.

– Как вы оцениваете работу Зидана за эти 10 дней?
– Приятно, что тебя тренирует Зинедин Зидан, мировая легенда. Он по-человечески и искренне работает с нами, близок к игрокам, разговаривает с нами как один на один, так и перед всей командой. Он во многом полагается на ощущения, помогает нам обрести уверенность и играть свободно. Это приятно, мы можем оставаться самими собой. Что касается меня лично, он был искренен, поговорил со мной индивидуально и сказал играть так, как я привык.

– Что в нём вас больше всего поразило?
– Больше всего меня поразила его техника на тренировках. Он ничего не растерял, а увидеть это вживую – ещё сильнее впечатляет. Если у него до сих пор такая техника, то в его времена она, наверное, была просто невероятной.

Лично я прислушиваюсь ко всему, что он мне говорит, и могу только учиться рядом с ним. Он много советует мне по поводу расположения на поле и баланса команды, даёт мне ответственность, и я должен оправдывать это доверие, – приводит слова Коне RMC Sport.

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