Глава ФНЛ Наиль Измайлов представил стратегию развития до 2030 года

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов представил на заседании исполкома РФС стратегию развития ФНЛ на 2026-2030 годы. Заседание исполкома РФС состоялось в среду, 30 сентября, сообщает сайт организации.

В своём выступлении Наиль Измайлов подчеркнул, что стратегия согласована на общем собрании клубов и синхронизирована с программой развития футбола на 2025-2028 годы, утверждённой Минспорта России, а также с программой президента РФС на 2025-2028 годы с перспективой до 2030 года.

В рамках нового четырёхлетнего цикла ФНЛ намерена сместить фокус с внедрения ключевых изменений и динамичного роста на сбалансированное развитие по четырём направлениям: совершенствование спортивного продукта, взаимодействие с аудиторией, коммерческая деятельность и финансы, а также корпоративное управление.

Исполком РФС утвердил стратегию развития ФНЛ на 2026-2030 годы и постановил уделить особое внимание формированию вовлекающего продукта для зрителей и модернизации футбольной инфраструктуры в регионах.

Также в ходе заседания рассмотрели вопрос участия РФС в иных организациях и обсудили перспективы развития женского футбола. Участники отметили достигнутый прогресс в этой сфере и обозначили дальнейшие шаги по поддержке женского, в том числе профессионального, футбола.