Агентство, занимавшееся концертом Канье Уэста на «Газпром Арене», выступило с заявлением

Агентство Say Agency, занимавшееся организацией концерта американского рэпера Канье Уэста на «Газпром Арене», выступило с заявлением об отмене мероприятия.

«Друзья, с искренним сожалением сообщаем вам, что концерты в Санкт-Петербурге в запланированные даты состояться не смогут. В ближайшее время мы выйдем к вам с официальным заявлением о статусе проекта и дальнейших планах.

Возможность вернуть средства за приобретённые билеты откроется в понедельник, 12 октября 2026 года. Подробности о правилах и условиях возврата мы опубликуем чуть позже.

Say Agency очень благодарны всем, кто эти полтора месяца был рядом: поддерживал нас, переживал и, как и мы, ждал этих концертов всем сердцем. Мы остаёмся на связи и продолжаем работать.

С уважением, SAY Agency», — говорится в сообщении в телеграм-канале агентства.

Для 49-летнего исполнителя концерты в Санкт-Петербурге должны были стать первыми в России.