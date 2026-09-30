Сборная Литвы разгромила команду Андорры в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Литвы и Андорры. Игра прошла на стадионе «имени С. Дарюса и С. Гиренаса» (Каунас, Литва). Победу со счётом 3:0 праздновали футболисты литовской национальной команды.

Счёт открыл нападающий сборной Литвы Манфредас Рузгис на 21-й минуте, успешно реализовав 11-метровый удар. Через шесть минут преимущество хозяев удвоил форвард Фаустас Степонавичюс. Третий мяч в ворота команды Андорры отправил Армандас Кучис на 90+3-й минуте.

В предыдущем контрольном матче, состоявшемся 9 июня, сборная Литвы проиграла Эстонии со счётом 0:1. Команда Андорры также потерпела поражение от Косова — 0:3 (7 июня).

Сборная Литвы занимает 149-е место в рейтинге национальных команд ФИФА, а Андорра – 172-е.