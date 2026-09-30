Криштиану Роналду покинул расположение сборной Португалии — Marca

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду покинул расположение национальной команды и в ближайшие часы сядет на свой частный самолёт в Мадриде, чтобы вылететь в Саудовскую Аравию, сообщает Marca. В четверг, 1 октября, Португалия в матче 3-го тура Лиги наций (Лига А) встретится с Данией. Игра пройдёт на стадионе «Паркен» (Копенгаген, Дания).

Ранее сообщалось, что футболист покинул тренировку сборной, несмотря на заявления главного тренера Жорже Жезуша об отсутствии конфликта. Также наставник на пресс-конференции анонсировал возможное отсутствие Роналду во встрече с датчанами.

Сборная Португалии провела два матча в Лиге наций. Роналду сыграл 6