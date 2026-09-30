Матвей Сафонов сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о форварде «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеле Месси и нападающем «Аль-Насра» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду, сделав между ними выбор.

– У тебя чуть-чуть есть грустинка в сердечке, что чемпионат мира завершает, наверное, полноценную эпоху Криша и Месси?

– Почему должна быть грустинка?

– Умерла эпоха.

– Закончилась – да, но не умерла. Они своими примерами продолжают порождать любовь в сердцах детей к этому спорту и привлекать новых и новых клиентов в наш спорт.

– Ты думаешь, они прям ещё важны для детишек современных?

– Есть разные, понятное дело, футболисты. Этот вечный спор «Месси или Роналду» и не закончится, я думаю.

– А ты думаешь, они поедут ещё на один чемпионат мира?

– Я думал, что уже никто из них не поедет, четыре года назад.

– Криш провалил этот чемпионат мира?

– Ну, я не знаю, но Месси был явно лучше на чемпионате мира. Провалил ли – я не знаю, не я должен оценивать.

– Ты намекаешь, что Месси в целом явно лучше?

– Нет, я намекаю, что на этом турнире сложно спорить, что Месси лучше был.

Я с детства именно в этом противостоянии болел за Криша всё время. Наверное, больше как-то импонировала его манера… его имидж был профессионала такого, который работяга. А Месси – как талант. Наверное, мне в этом плане ближе через работу всего добиваться, – сказал Сафонов в видео на YouTube-канале «Вписка».