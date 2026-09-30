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Руководству «Манчестер Сити» грозит до 10 лет тюрьмы за финансовые нарушения — The Sun

Руководству «Манчестер Сити» грозит до 10 лет тюрьмы за финансовые нарушения — The Sun
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Руководству «Манчестер Сити» может грозить уголовная ответственность и до 10 лет лишения свободы за финансовые нарушения, выявленные независимой комиссией АПЛ. Об этом сообщает The Sun.

АПЛ ранее сообщила, что клуб признан виновным по всем пунктам обвинения в финансовых нарушениях за период с 2009 по 2018 год. По информации источника, выводы комиссии могут привлечь внимание полиции и налоговых органов. В случае возбуждения уголовного дела руководителям клуба может грозить обвинение в мошенничестве с максимальным сроком до 10 лет.

«Манчестер Сити» заявил о своей невиновности и готовности защищаться всеми доступными средствами. Клуб имеет право подать апелляцию на решение комиссии до 2 октября.

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