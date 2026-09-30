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Премьер-министр Великобритании обеспокоен возможным уходом владельцев «Ман Сити»

Премьер-министр Великобритании обеспокоен возможным уходом владельцев «Ман Сити»
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Премьер-министр Великобритании и бывший мэр Большого Манчестера Энди Бернем заявил, что будет обеспокоен, если владельцы «Манчестер Сити» решат продать клуб после того, как его признали виновным в нарушении финансовых правил.

«Я был бы очень обеспокоен, если бы мы их потеряли. Они были огромным партнёром в развитии современного Манчестера и, конечно, в превращении «Манчестер Сити» в ту глобальную силу, которой он является сегодня. Я действительно благодарен City Football Group и владельцам клуба за деньги, которые они вложили не только в стадион «Этихад» и прилегающий к нему комплекс, но и в сам город», – приводит слова Бернема BBC.

Ранее появилась информация, что «Манчестер Сити» признан виновным по 114 из 115 эпизодов. Обвинения касаются предоставления недостоверной финансовой информации, выплат игрокам и тренерам, а также несоблюдения требований финансового контроля.

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