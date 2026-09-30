Исполком РФС переизбрал Максима Митрофанова генеральным секретарём до 2030 года

Исполком Российского футбольного союза переизбрал Максима Митрофанова на должность генерального секретаря РФС, сообщает пресс-служба организации.

Заседание прошло 30 сентября в формате видеоконференцсвязи. Срок полномочий Митрофанова — с 5 октября 2026 года по 4 октября 2030 года включительно.

Максим Митрофанов занял пост генерального секретаря в 2022 году, сменив Александра Алаева, который затем возглавил Альфа-Банк Российскую Премьер‑Лигу.

Ранее Митрофанов работал в структуре РФС: с 2015 года был заместителем председателя комитета по безопасности и работе с болельщиками и ответственным секретарём комитета программ развития футбола, а в апреле 2019 года стал заместителем генерального директора (генерального секретаря) — директором по развитию.