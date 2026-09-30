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«У него всегда есть своё мнение». Полузащитник «Зенита» Карпукас назвал лидера команды

«У него всегда есть своё мнение». Полузащитник «Зенита» Карпукас назвал лидера команды
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Полузащитник «Зенита» Артём Карпукас назвал нападающего Максима Глушенкова лидером санкт-петербургской команды.

— Кто лидер раздевалки в «Зените»?
— На поле я бы выделил Макса Глушенкова. За него говорят цифры и лидерские качества. У него тяжёлый характер. Я к нему могу подойти и попросить, чтобы он стоял чуть‑чуть левее или правее. И он говорит: «Нет!» Я — ему: «Как нет?» Мы с ним начинаем разговаривать о футболе. Он высказывает своё мнение. Я отвечаю: «Хорошо, ладно, понял!» У него всегда есть своё мнение. И он от него никогда не отвернётся. К этому тоже надо быть чуть‑чуть лояльным. Я думаю: «Хорошо, найду подход с другой стороны», — сказал Карпукас в эфире «Матч Премьер».

В августе Карпукас перешёл из «Локомотива» в «Зенит». За сине-бело-голубых полузащитник провёл 10 матчей и отдал одну голевую передачу. В текущем сезоне 27-летний Глушенков сыграл за «Зенит» 10 встреч во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал две голевые передачи.

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