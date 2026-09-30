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Роналду может завершить карьеру в сборной Португалии после конфликта с Жезушем — Marca

Роналду может завершить карьеру в сборной Португалии после конфликта с Жезушем — Marca
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду может завершить карьеру в национальной команде после конфликта с главным тренером Жорже Жезушем, сообщает Marca. В четверг, 1 октября, Португалия в матче 3-го тура Лиги наций (Лига А) встретится с Данией. Игра пройдёт на стадионе «Паркен» (Копенгаген, Дания).

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 4. 3-й тур
01 октября 2026, четверг. 21:45 МСК
Дания
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сообщается, что напряжение достигло такой степени, что будущее Роналду в национальной команде теперь находится под серьёзным сомнением.

Ранее сообщалось, что футболист покинул тренировку сборной, несмотря на заявления главного тренера Жорже Жезуша об отсутствии конфликта и в ближайшие часы должен вылететь из Копенгагена. Также наставник на пресс-конференции анонсировал возможное отсутствие Роналду во встрече с датчанами.

Сборная Португалии провела два матча в Лиге наций. Роналду сыграл 67 минут во встрече с Уэльсом (1:0), не отметившись результативными действиями. В игре с Норвегией (2:1) футболист на поле не вышел, что вызвало у него недовольство.

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