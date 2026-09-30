«Реал» добивается приоритетного права на трансфер хавбека из «Борнмута» — Tribal Football

Полузащитник английского «Борнмута» Алекс Скотт может стать трансферной целью мадридского «Реала», сообщает Tribal Football. «Королевский клуб» запросил у «Борнмута» право на первоочередное уведомление в случае, если клуб решит выставить 23‑летнего английского хавбека на продажу.

По информации источника, мадридский клуб стремится войти в число первых претендентов на игрока. При этом Алекс Скотт недавно отклонил предложение «Борнмута» о продлении контракта; сам клуб заявляет, что футболист не продаётся. В случае возможного трансфера «Челси» также считается одним из основных претендентов на приобретение игрока.

В текущем сезоне Алекс Скотт принял участие в шести матчах за клуб, забив один гол и сделав две результативные передачи. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 50 млн.