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«Люди несут чушь». Клопп — о расистских комментариях про игроков сборной Германии

«Люди несут чушь». Клопп — о расистских комментариях про игроков сборной Германии
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Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп высказался о расистских комментариях в соцсетях об игроках национальной команды. Ранее некоторые пользователи в пабликах утверждали, что сборная Германии «недостаточно немецкая» и «недостаточно белая».

«Я этого не видел. По-моему, абсолютно нет причин тратить мысли на этих людей. У меня мало времени на глупости в реальной жизни, и в соцсетях — тоже. Большая проблема в нашей жизни в том, что каждый может высказывать своё мнение в социальных сетях. Люди несут чушь, это безумие. Наша команда не могла бы быть более сплочённой. Мир мог бы поучиться чему-то у спортсменов в раздевалке», — приводит слова Клоппа Bild.

После двух матчей в Лиге наций сборная Германии набрала одно очко и занимает третье место в турнирной таблице группы 2.

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