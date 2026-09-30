Президент «Барселоны» Лапорта заявил, что помирился с гендиректором «Атлетико»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что помирился с генеральным директором мадридского «Атлетико» Мигелем Анхелем Хилем Марином. Напомним, отношения между ними обострились летом из-за интереса каталонского клуба к нападающему «матрасников» Хулиану Альваресу. После закрытия трансферного окна «Барселона» перестала добиваться его перехода.

«Он был очень приветлив и великодушен. При встрече мы пришли к соглашению, что должны продолжать поддерживать хорошие отношения между нашими клубами и наши личные связи. Я очень его ценю, он это знает, я тоже чувствую его привязанность, и, когда мы увиделись, сразу же обнялись. Думаю, мы уладили разногласия и возобновили наши отношения так, как и должно быть. И я очень доволен, потому что он человек, с которым приятно иметь дело», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.