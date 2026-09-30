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Криштиану Роналду прокомментировал решение покинуть расположение сборной Португалии

Криштиану Роналду прокомментировал решение покинуть расположение сборной Португалии
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал своё решение покинуть расположение национальной команды перед матчем 3-го тура Лиги наций (Лига А) с Данией. Встреча пройдёт на стадионе «Паркен» (Копенгаген, Дания).

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 4. 3-й тур
01 октября 2026, четверг. 21:45 МСК
Дания
Окончен
2 : 4
Португалия
0:1 Канселу – 13'     1:1 Дамсгор – 23'     1:2 Рамуш – 25'     2:2 Хойлунд – 53'     2:3 Витинья – 67'     2:4 Феликс – 87'    

«После пресс-конференции главного тренера национальной команды и разговора с президентом Португальской футбольной федерации я принял решение покинуть тренировочный лагерь сборной.

В своё время я расскажу всем португальцам правду о причинах моего ухода из национальной команды, которой я всегда был предан.

Сейчас настало время пожелать удачи Португалии и всем моим товарищам по команде, без исключения», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

Ранее сообщалось, что футболист покинул тренировку сборной, несмотря на заявления главного тренера Жорже Жезуша об отсутствии конфликта и в ближайшие часы должен вылететь из Копенгагена. Также наставник на пресс-конференции анонсировал возможное отсутствие Роналду в матче с датчанами.

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