Криштиану Роналду прокомментировал решение покинуть расположение сборной Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал своё решение покинуть расположение национальной команды перед матчем 3-го тура Лиги наций (Лига А) с Данией. Встреча пройдёт на стадионе «Паркен» (Копенгаген, Дания).

«После пресс-конференции главного тренера национальной команды и разговора с президентом Португальской футбольной федерации я принял решение покинуть тренировочный лагерь сборной.

В своё время я расскажу всем португальцам правду о причинах моего ухода из национальной команды, которой я всегда был предан.

Сейчас настало время пожелать удачи Португалии и всем моим товарищам по команде, без исключения», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

Ранее сообщалось, что футболист покинул тренировку сборной, несмотря на заявления главного тренера Жорже Жезуша об отсутствии конфликта и в ближайшие часы должен вылететь из Копенгагена. Также наставник на пресс-конференции анонсировал возможное отсутствие Роналду в матче с датчанами.