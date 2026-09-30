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Швейцарский футбольный союз отказался от поддержки Инфантино на выборах главы ФИФА

Швейцарский футбольный союз отказался от поддержки Инфантино на выборах главы ФИФА
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Швейцарский футбольный союз (SFV) отозвал поддержку Джанни Инфантино на посту президента ФИФА. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Центральный совет SFV принял решение на заседании 25 сентября 2026 года, отменив поддержку, заявленную в июне 2026 года. Поводом стала переоценка событий последних месяцев: ассоциация ставит под вопрос прозрачность и процессы принятия решений в ФИФА, в частности в деле нападающего сборной США Фоларина Балогуна и в связи с программой FIFA Forward Enterprise.

Президент SFV Петер Кнебель заявил, что ключевые вопросы о предыстории, ответственности и процессах принятия решений в ФИФА остаются без ответа, и на этом основании ассоциация не может обосновать дальнейшую поддержку кандидатуры Инфантино.

SFV подчеркнул, что решение не означает отказа от конструктивного сотрудничества внутри ФИФА. Ассоциация продолжит выступать за прозрачность и соблюдение правил в управлении международным футболом.

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