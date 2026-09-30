Стала известна позиция Жезуша на решение Роналду, покинуть расположение сборной — A Bola

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш и глава Португальской футбольной федерации Педру Проэнса пытались отговорить нападающего Криштиану Роналду от отъезда из расположения национальной команды, сообщает A Bola.

Сообщается, что сборная Португалии вернулась в свой отель в Копенгагене без Педру Проэнсы и Жорже Жезуша.

Ранее Роналду покинул тренировку национальной команды, несмотря на заявления Жезуша об отсутствии конфликта, и в ближайшие часы должен вылететь из Копенгагена. Также наставник на пресс-конференции анонсировал возможное отсутствие Роналду в матче с датчанами. Сам форвард выступил с заявлением по принятому решению об отъезде из расположения сборной.