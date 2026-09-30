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Хави ответил на вопрос о позиции ван Дейка в сборной Нидерландов

Хави ответил на вопрос о позиции ван Дейка в сборной Нидерландов
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Главный тренер сборной Нидерландов Хави рассказал, что рассматривает возможность использования защитника национальной команды Вирджила ван Дейка на правом фланге в матче 3-го тура Лиги наций УЕФА со сборной Греции.

Напомним, защитник Ян Паул ван Хекке в первых двух встречах под руководством Хави играл на правом фланге, однако в игре с Сербией (2:1) он получил травму стопы.

«В матче с Сербией ему наступили на ногу. Он думал, что сможет просто тренироваться, но испытывал сильную боль.

Рассматриваю ли я вариант перевода ван Дейка на правый фланг? Это не самая любимая позиция Вирджила, но если он нам там понадобится, то команда будет на первом месте. Он может хорошо помочь команде. Это возможно», — приводит слова Хави Goal.

Отметим, что ван Дейк, хоть и правша, всегда играет на левом фланге — как за «Ливерпуль», так и за сборную Нидерландов.

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