В сборной Португалии отреагировали на ситуацию с Роналду, покинувшим расположение команды

В сборной Португалии отреагировали на ситуацию с нападающим Криштиану Роналду, который принял решение покинуть расположение команды. В четверг, 1 октября, Португалия в матче 3-го тура Лиги наций (Лига А) встретится с Данией. Игра пройдёт на стадионе «Паркен» (Копенгаген, Дания).

«Криштиану Роналду покинул тренировочный лагерь национальной команды. Наша подготовка к предстоящим матчам продолжается с 24 игроками и максимальной концентрацией на результатах», — приводит сообщение сборной Португалии журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

Ранее Роналду покинул тренировку национальной команды, несмотря на заявления Жезуша об отсутствии конфликта, и в ближайшие часы должен вылететь из Копенгагена. Также наставник на пресс-конференции анонсировал возможное отсутствие Роналду во встрече с датчанами. Сам форвард выступил с заявлением по принятому решению об отъезде из расположения сборной.