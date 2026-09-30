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В сборной Португалии отреагировали на ситуацию с Роналду, покинувшим расположение команды

В сборной Португалии отреагировали на ситуацию с Роналду, покинувшим расположение команды
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В сборной Португалии отреагировали на ситуацию с нападающим Криштиану Роналду, который принял решение покинуть расположение команды. В четверг, 1 октября, Португалия в матче 3-го тура Лиги наций (Лига А) встретится с Данией. Игра пройдёт на стадионе «Паркен» (Копенгаген, Дания).

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 4. 3-й тур
01 октября 2026, четверг. 21:45 МСК
Дания
Окончен
2 : 4
Португалия
0:1 Канселу – 13'     1:1 Дамсгор – 23'     1:2 Рамуш – 25'     2:2 Хойлунд – 53'     2:3 Витинья – 67'     2:4 Феликс – 87'    

«Криштиану Роналду покинул тренировочный лагерь национальной команды. Наша подготовка к предстоящим матчам продолжается с 24 игроками и максимальной концентрацией на результатах», — приводит сообщение сборной Португалии журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

Ранее Роналду покинул тренировку национальной команды, несмотря на заявления Жезуша об отсутствии конфликта, и в ближайшие часы должен вылететь из Копенгагена. Также наставник на пресс-конференции анонсировал возможное отсутствие Роналду во встрече с датчанами. Сам форвард выступил с заявлением по принятому решению об отъезде из расположения сборной.

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