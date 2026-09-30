Анри объяснил, почему Брэдли Баркола будет непросто в «Ливерпуле»

Бывший нападающий «Арсенала», «Барселоны» и сборной Франции Тьерри Анри высказался о переходе нападающего Брэдли Баркола в «Ливерпуль». Ранее сообщалось, что мерсисайдцы заплатили € 125 млн в качестве фиксированной суммы, а также бонусы, которые могут вырасти до € 20 млн. Футболист подписал пятилетний контракт. О трансфере игрока было официально объявлено 31 августа.

«Он только приехал в «Ливерпуль», не говорит по‑английски, а стиль игры и интенсивность тут другие. Начать здесь непросто, и он не сам назначил свою цену — но этот ценник теперь «висит» у него за спиной. Мы все знаем, что в игре один на один он смертельно опасен, к тому же у него отличная скорость. Люди не станут ждать, пока он полностью раскроется, так что ему придётся показывать результат», — приводит слова Анри The Touchline в социальной сети.

В текущем сезоне Баркола принял участие в пяти матчах за клуб, не отметившись результативными действиями.