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Спонсор «Ман Сити» Etihad готовит иск против АПЛ из-за дела о финансовых нарушениях — DM

Спонсор «Ман Сити» Etihad готовит иск против АПЛ из-за дела о финансовых нарушениях — DM
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Основной спонсор «Манчестер Сити» авиакомпания Etihad Airways рассматривает возможность подачи судебного иска против АПЛ, сообщает Daily Mail.

Решение связано с признанием клуба виновным по большинству пунктов обвинения в нарушении финансовых правил АПЛ. В феврале 2023 года АПЛ предъявила «Манчестер Сити» 130 нарушений, допущенных в период с 2009 по 2018 год; на прошлой неделе комиссия признала клуб виновным по всем пунктам, кроме одного.

В Etihad заявили, что решение комиссии создало негативные последствия для авиакомпании, несмотря на то что она не упоминалась в опубликованной отредактированной версии решения. Компания отметила, что АПЛ ни на одном этапе не связывалась с Etihad в рамках процесса и не предоставила возможности представить свою позицию.

Etihad поддерживает клуб в связи с обжалованием выводов комиссии и намерена обратиться за юридической консультацией для защиты своих интересов, сообщает источник.

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