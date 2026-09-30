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Пато стал совладельцем «Нортгемптона» из четвёртой лиги Англии

Пато стал совладельцем «Нортгемптона» из четвёртой лиги Англии
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Консорциум во главе с бывшим нападающим «Милана» и сборной Бразилии Алешандре Пато приобрёл долю в клубе четвёртой лиги Англии «Нортгемптон Таун». Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Футбольный клуб «Нортгемптон Таун» с радостью подтверждает, что Sports Alpha Capital завершила приобретение 70% акций Northampton Town Ventures Limited – компании, которой принадлежит контрольный пакет акций футбольного клуба «Нортгемптон Таун».

Нынешние владельцы Дэвид Бауэр, Найджел Ле Кен и Кэлвин Томас в совокупности сохранят 30% акций NTVL. Сделка состоялась после успешного завершения всех необходимых регуляторных и договорных процедур. Важно, что футбольный клуб «Нортгемптон Таун» входит в эту новую главу без долгов, с прочным фундаментом и важной ролью в самом центре сообщества графства Нортгемптоншир», – говорится в сообщении.

Пато войдёт в совет директоров клуба. Бразилец завершил карьеру в 2024 году.

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