Карпукас: не было такого, чтобы Баринов сказал: «Уходи, в «Локомотиве» делать нечего!»

Полузащитник «Зенита» Артём Карпукас рассказал, как воспринял переход хавбека Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА. Карпукас перешёл из «Локомотива» в «Зенит» в августе. Дмитрий Баринов стал игроком ЦСКА в январе.

— Как ты отнёсся к уходу Баринова?

— Конечно, тяжело и по человеческим качествам, потому что мы с Димой дружим, созваниваемся, списываемся. Я с ним, наверное, провёл больше всего матчей как с партнёром по центру полузащиты. Мы всегда друг другу помогали, страховали. Было очень комфортно. Я вспоминаю и уход Антохи Миранчука. Он для меня тоже был достаточно тяжёлым.

— У тебя есть внутреннее желание быть ведущим опорным?

— Я люблю быть на мяче, с мячом, люблю играть в футбол.

— Баринов тебе советовал уходить из «Локомотива»?

— Он просто сказал, чтобы я поступал как считаю нужным, никого не слушал, потому что будет какая‑то критика со стороны. Чтобы я поступал так, как думаю. Не было такого, чтобы он сказал: «Уходи, тут делать нечего!» — сказал Карпукас в эфире «Матч Премьер».