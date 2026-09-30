15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпукас: не было такого, чтобы Баринов сказал: «Уходи, в «Локомотиве» делать нечего!»

Карпукас: не было такого, чтобы Баринов сказал: «Уходи, в «Локомотиве» делать нечего!»
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Артём Карпукас рассказал, как воспринял переход хавбека Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА. Карпукас перешёл из «Локомотива» в «Зенит» в августе. Дмитрий Баринов стал игроком ЦСКА в январе.

— Как ты отнёсся к уходу Баринова?
— Конечно, тяжело и по человеческим качествам, потому что мы с Димой дружим, созваниваемся, списываемся. Я с ним, наверное, провёл больше всего матчей как с партнёром по центру полузащиты. Мы всегда друг другу помогали, страховали. Было очень комфортно. Я вспоминаю и уход Антохи Миранчука. Он для меня тоже был достаточно тяжёлым.

— У тебя есть внутреннее желание быть ведущим опорным?
— Я люблю быть на мяче, с мячом, люблю играть в футбол.

— Баринов тебе советовал уходить из «Локомотива»?
— Он просто сказал, чтобы я поступал как считаю нужным, никого не слушал, потому что будет какая‑то критика со стороны. Чтобы я поступал так, как думаю. Не было такого, чтобы он сказал: «Уходи, тут делать нечего!» — сказал Карпукас в эфире «Матч Премьер».

Материалы по теме
«У него всегда есть своё мнение». Полузащитник «Зенита» Карпукас назвал лидера команды
«Я от них не отвернусь никогда». Карпукас — о болельщиках и ситуации в «Локомотиве»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android