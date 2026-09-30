«Чуть ли не до драки». Сафонов назвал игрока, с которым конфликтовал в «Краснодаре»

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов назвал футболиста «Краснодара», с которым конфликтовал, когда выступал в составе «быков».

— Я на поле не дрался, но у меня были конфликты в «Краснодаре» с Кордобой, потому что он достаточно вспыльчивый. А я в какой-то период времени позволял себе сказать что-то лишнее. Я острый на язык. У него искра появляется, а я могу костёр сделать. Я помню, мы с ним жёстко зацепились, чуть ли не до драки, потому что я что-то вслух сказал, делая передачу, по-русски. Он это воспринимает на свой счёт.

— А вас разнимали?

— Да, нас разнимали. Я не люблю драться.

— А ты бы навалял Кордобе?

— Я думаю, что нет. Без шансов, я думаю, — сказал Сафонов в видео на YouTube-канале «Вписка».