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«Заслуживал большего». Сестра Роналду поддержала футболиста репостом обращения болельщика

«Заслуживал большего». Сестра Роналду поддержала футболиста репостом обращения болельщика
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Сестра нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, Элма Авейру, сделала репост сообщения в поддержку футболиста. Сегодня, 30 сентября, 41‑летний форвард объявил, что покидает расположение национальной команды на фоне разногласий с тренером.

Элма Авейру опубликовала на своей странице в социальной сети пост болельщика, адресованный капитану сборной Португалии.

«CR7 заслуживал большего уважения. Сборной не хватало организованности, а португальской журналистике — компетентности и сдержанности в спекуляциях. Что касается болельщиков… они не ценят того, что имеют. В обществе слишком много зависти и пренебрежения — и это возвращает Португалию к той посредственности, которая была в футболе до эпохи CR7. Спасибо за всё, CR7! Ты заслуживал большего!» — говорится в сообщении.

«Тут всё сказано», — добавила к сообщению Элма Авейру.

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