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Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Смоллинг перешёл в «Порту»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Смоллинг перешёл в «Порту»
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг подписал контракт с «Порту», сообщает пресс-служба португальского клуба. Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона и включает опцию продления ещё на год. 36-летний футболист перешёл на правах свободного агента.

1 июля 2026 года у Смоллинга истёк контракт с саудовской «Аль-Фейхой», за которую он выступал последние два сезона. С 2010 по 2020 год Крис выступал за «Манчестер Юнайтед». Всего за английский клуб он сыграл 323 матча и забил 18 голов. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет € 1 млн.

Также защитник выступал за «Фулхэм» и «Рому». Помимо этого, на его счету 31 игра за сборную Англии и один гол.

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