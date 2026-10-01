Разоблачивший «Сити» Пинту указал на причастность Инфантино к делу о финансовых нарушениях

Основатель портала Football Leaks Руй Пинту, ранее разоблачивший финансовые нарушения «Манчестер Сити», утверждает, что президент ФИФА Джанни Инфантино знал о нарушениях клуба ещё в 2014 году, когда занимал пост генерального секретаря УЕФА.

«Ещё в 2014 году был человек, который знал о нарушениях, связанных с «Манчестер Сити». Печально известный Джанни Инфантино, занимавший тогда пост генерального секретаря УЕФА, злоупотребил своими полномочиями, поделился конфиденциальными документами и, короче говоря, перехитрил следственную палату, сделав всё возможное, чтобы «Манчестер Сити» и «ПСЖ» отделались лишь штрафом, избежав более глубокого расследования, которое могло бы привести к дисквалификации в Лиге чемпионов.

Учитывая его действия на посту генерального секретаря УЕФА, а в последнее время и президента ФИФА, я могу лишь сказать, по моему скромному мнению, что Джанни Инфантино стал раковой опухолью для футбола и ему не место в будущем этой игры», — приводит слова Пинту BBC.

Ранее сообщалось, что клуб признан виновным по большинству пунктов обвинения в нарушении финансовых правил АПЛ. В феврале 2023 года АПЛ предъявила «Манчестер Сити» 130 нарушений, допущенных в период с 2009 по 2018 год. На прошлой неделе комиссия признала клуб виновным по всем пунктам обвинения, кроме одного.