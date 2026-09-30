Роналду принял решение завершить карьеру в сборной Португалии — O Jogo

Нападающий Криштиану Роналду принял решение завершить карьеру в сборной Португалии, сообщает O Jogo.

Сообщается, что решение принято, и оно необратимо. Форвард больше не будет представлять Португалию, а матч 1-го тура Лиги наций с Уэльсом (1:0) стал для него последним в составе национальной команды.

Ранее Роналду покинул тренировку национальной команды, несмотря на заявления Жезуша об отсутствии конфликта, и в ближайшие часы должен вылететь из Копенгагена, где команда проведёт матч 3-го тура Лиги наций с Данией. Также наставник на пресс-конференции анонсировал возможное отсутствие Роналду во встрече с датчанами. Сам форвард выступил с заявлением по принятому решению об отъезде из расположения сборной.

Роналду провёл за сборную Португалии 234 встречи, в которых забил 146 голов.