Самолёт Роналду прибыл в Копенгаген, чтобы забрать игрока из расположения сборной — Record
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Португальское издание Record сообщило, что самолёт нападающего Криштиану Роналду уже находится в Копенгагене, чтобы забрать футболиста из расположения сборной Португалии, которая в четверг, 1 октября, в матче 3-го тура Лиги наций (Лига А) встретится с Данией. Игра пройдёт на стадионе «Паркен» (Копенгаген, Дания).
Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 4. 3-й тур
01 октября 2026, четверг. 21:45 МСК
Дания
Окончен
2 : 4
Португалия
0:1 Канселу – 13' 1:1 Дамсгор – 23' 1:2 Рамуш – 25' 2:2 Хойлунд – 53' 2:3 Витинья – 67' 2:4 Феликс – 87'
Самолёт прибыл в 22:14 по местному времени (23:14 мск). Ожидается, что вылет состоится около 23:00 (00:00 мск).
Ранее Роналду покинул тренировку национальной команды, несмотря на заявления главного тренера Жорже Жезуша об отсутствии конфликта. Форвард принял решение об отъезде из расположения сборной и прокомментировал его. Ряд португальских СМИ сообщили о намерении Роналду завершить карьеру в национальной команде.
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