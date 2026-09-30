15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Самолёт Роналду прибыл в Копенгаген, чтобы забрать игрока из расположения сборной — Record

Самолёт Роналду прибыл в Копенгаген, чтобы забрать игрока из расположения сборной — Record
Комментарии

Португальское издание Record сообщило, что самолёт нападающего Криштиану Роналду уже находится в Копенгагене, чтобы забрать футболиста из расположения сборной Португалии, которая в четверг, 1 октября, в матче 3-го тура Лиги наций (Лига А) встретится с Данией. Игра пройдёт на стадионе «Паркен» (Копенгаген, Дания).

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 4. 3-й тур
01 октября 2026, четверг. 21:45 МСК
Дания
Окончен
2 : 4
Португалия
0:1 Канселу – 13'     1:1 Дамсгор – 23'     1:2 Рамуш – 25'     2:2 Хойлунд – 53'     2:3 Витинья – 67'     2:4 Феликс – 87'    

Самолёт прибыл в 22:14 по местному времени (23:14 мск). Ожидается, что вылет состоится около 23:00 (00:00 мск).

Ранее Роналду покинул тренировку национальной команды, несмотря на заявления главного тренера Жорже Жезуша об отсутствии конфликта. Форвард принял решение об отъезде из расположения сборной и прокомментировал его. Ряд португальских СМИ сообщили о намерении Роналду завершить карьеру в национальной команде.

Материалы по теме
Стала известна позиция Жезуша на решение Роналду, покинуть расположение сборной — A Bola
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android