Самолёт Роналду прибыл в Копенгаген, чтобы забрать игрока из расположения сборной — Record

Португальское издание Record сообщило, что самолёт нападающего Криштиану Роналду уже находится в Копенгагене, чтобы забрать футболиста из расположения сборной Португалии, которая в четверг, 1 октября, в матче 3-го тура Лиги наций (Лига А) встретится с Данией. Игра пройдёт на стадионе «Паркен» (Копенгаген, Дания).

Самолёт прибыл в 22:14 по местному времени (23:14 мск). Ожидается, что вылет состоится около 23:00 (00:00 мск).

Ранее Роналду покинул тренировку национальной команды, несмотря на заявления главного тренера Жорже Жезуша об отсутствии конфликта. Форвард принял решение об отъезде из расположения сборной и прокомментировал его. Ряд португальских СМИ сообщили о намерении Роналду завершить карьеру в национальной команде.