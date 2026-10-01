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Кейн — о деле «Ман Сити»: в ближайшие дни об этом будут много говорить

Кейн — о деле «Ман Сити»: в ближайшие дни об этом будут много говорить
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн ответил на вопрос, обсуждалась ли тема «Манчестер Сити» внутри национальной команды.

«Честно говоря, я узнал об этом только после матча (с Чехией (2:0). – Прим. «Чемпионата»). Весь день не заходил в телефон. Сейчас не могу это комментировать. Уверен, в ближайшие дни об этом будут много говорить. Я всегда говорю: когда мы здесь, мы представляем сборную Англии.

Мы полностью сосредоточены на сборной Англии, а эти ребята [Эллиот Андерсон и Марк Гехи], очевидно, разберутся с этим, когда вернутся. С нашей точки зрения, сейчас всё внимание сосредоточено на Хорватии и матче в субботу», – приводит слова Кейна Metro.

Напомним, «Манчестер Сити» был признан виновным по большинству пунктов обвинения в нарушении финансовых правил АПЛ. В феврале 2023 года АПЛ предъявила клубу 130 нарушений, допущенных в период с 2009 по 2018 год; на прошлой неделе комиссия признала «Манчестер Сити» виновным по всем пунктам, кроме одного.

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