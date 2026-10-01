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Сафонов рассказал об игроке «Краснодара», которому нельзя подсказывать на поле

Сафонов рассказал об игроке «Краснодара», которому нельзя подсказывать на поле
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Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов назвал полузащитника «Краснодара» Александра Черникова футболистом, которому на поле нельзя подсказывать, и объяснил причину.

— Я понимаю, что должен коммуницировать [с игроками], должен подсказывать. Есть футболисты, Саша Черников, которым на поле нельзя подсказывать. Вот если твоя подсказка больше четырёх слов, это значит, что будет конфликт.

— Он ещё здоровенький такой.
— Он упрямый, играет, живёт на поле, он эмоциональный, и иногда его лучше вообще не трогать. Говорит: «Постарайся мне ничего не говорить, потому что я себя не контролирую», — сказал