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«Мастер завершения атак. Другого такого не будет». Томас Тухель — о Гарри Кейне

«Мастер завершения атак. Другого такого не будет». Томас Тухель — о Гарри Кейне
Комментарии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о нападающем национальной команды и мюнхенской «Баварии» Гарри Кейне.

«Он — нападающий высочайшего уровня, мастер завершения атак. Другого такого Гарри Кейна не будет. Мы ищем разные варианты и решения. Кто‑то другой появится, но это не будет Гарри и не будет его копия. Мы найдём решение, когда до этого дойдёт, — хотя, возможно, не я, а кто‑то другой, и, может быть, лет через 10.

Он не отстаёт, он не медлит. Он первым выходит на поле и первым подстёгивает всех остальных — в этом его настрой. Он стал очень, очень трудолюбивым нападающим, и это вдобавок к его навыкам завершения атак. Он — цельный игрок.

Он сумел проявить себя в таком большом клубе, как мюнхенская «Бавария», и полностью заслуживает всех похвал — это очень, о