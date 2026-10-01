Экс-директор «Ман Сити» Бёрд считает, что клуб невиновен в нарушении финансовых правил АПЛ

Бывший операционный директор «Манчестер Сити» Крис Бёрд согласился с заявлением клуба, в котором сообщается о невиновности в нарушении финансовых правил АПЛ.

«Я согласен. У клуба есть информация, которую он ещё не пускал в ход и которую публика ещё не видела. Считаю, что слова, которые используются в данный момент, носят односторонний характер, и, по-моему, пока не будут сопоставлены версии обеих сторон, нам следует с осторожностью подходить к описанию событий. Пока что процесс ещё не завершён.

Думаю, вскоре появится информация, которая покажет, что «Сити» не такой клуб, каким его пытаются представить Премьер-лига или СМИ», – приводит слова Бёрда TalkSPORT.

АПЛ ранее сообщила, что клуб признан виновным по всем пунктам обвинения в финансовых нарушениях за период с 2009 по 2018 год. По информации источника, выводы комиссии могут привлечь внимание полиции и налоговых органов. В случае возбуждения уголовного дела руководителям клуба может грозить обвинение в мошенничестве с максимальным сроком до 10 лет.

«Манчестер Сити» заявил о своей невиновности и готовности защищаться всеми доступными средствами. Клуб имеет право пода