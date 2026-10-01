Сафонов: последний год в «Краснодаре», казалось, разлюбил футбол. Вовремя получилось уйти

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о заключительном периоде своего выступления в «Краснодаре». Вратарь играл за «быков» с 2017 по 2024 год.

«Последний год в «Краснодаре» мне казалось, что я разлюбил футбол. Мне вообще не нравилось то, чем я занимаюсь и что делаю. Максимально вовремя получилось уйти из РПЛ. Возможно, это связано с тем, что у меня началась деградация здесь, из-за того, что мне не хватало вызовов. Я на одном месте, рутина, всё комфортно, нормально. Когда всё слишком хорошо, то это не всегда работает. Я очень счастлив, что у меня появилась возможность что-то новое привнести в мою жизнь.

Я не получал эмоций и понял, что ради эмоций я вообще играю в футбол. Меня съела футбольная рутина. Тренировки, которые не всегда нравились, игры, которые не при