«Понял, что не люблю человека». Сафонов рассказал о причинах развода с первой женой

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов высказался о разводе с первой женой Анастасией, от которой у футболиста есть дочь.

«Был у меня первый брак. Я понял в какой-то момент, что не люблю человека, с которым я вместе. Я сделал больно человеку, своей сейчас уже бывшей супруге. И самая большая проблема, что бо́льшая часть негатива легла на мою нынешнюю супругу, на Марину. И для меня это даже, наверное, больнее, чем даже если бы мне достал