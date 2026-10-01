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«Понял, что не люблю человека». Сафонов рассказал о причинах развода с первой женой

«Понял, что не люблю человека». Сафонов рассказал о причинах развода с первой женой
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Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов высказался о разводе с первой женой Анастасией, от которой у футболиста есть дочь.

«Был у меня первый брак. Я понял в какой-то момент, что не люблю человека, с которым я вместе. Я сделал больно человеку, своей сейчас уже бывшей супруге. И самая большая проблема, что бо́льшая часть негатива легла на мою нынешнюю супругу, на Марину. И для меня это даже, наверное, больнее, чем даже если бы мне достал