«И лидер, и смысловой центр». Журавель объяснил свой выбор лучшего игрока сентября в РПЛ

Известный спортивный комментатор Тимур Журавель заявил, что считает полузащитника ЦСКА Ивана Облякова лучшим игроком Альфа-Банк РПЛ по итогам сентября. Хавбек в итоге и получил награду лучшему футболисту.

«ЦСКА идёт неожиданно высоко, а Обляков — лидер этой команды, ведёт её игру, набирает хорошие цифры. В любой комбинации полузащиты Обляков — ключевой игрок ЦСКА. Всё-таки армейцы идут с хорошей серией, с не самой стабильной и понятной игрой, тем не менее набирают очки, и роль Облякова в этом особенно велика. На фоне не самой качественной игры ЦСКА он и лидер, и смысловой центр, и человек