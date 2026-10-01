«Если не получится, на этой позиции будет Батраков». Экс-игрок Турции — о Гюндогане

Бывший футболист сборной Турции и «Бешикташа» Метин Текин высказался о полузащитнике «Галатасарая» Илкае Гюндогане и упомянул россиянина Алексея Батракова.

«Илкай Гюндоган — один из важных активов. Его можно привлечь в команду. Он может выполнять роль связующего игрока в атаке. Если не получится, на этой позиции будет играть Батраков», — приводит слова Текина Galatasaray Gazetesi на своей странице в социальной сети