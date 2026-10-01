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«А что, я не крутой? Нет». Сафонов — о первой за несколько лет встрече с дочерью

«А что, я не крутой? Нет». Сафонов — о первой за несколько лет встрече с дочерью
Комментарии

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов высказался о встречах с дочерью Майей от первой супруги Анастасии.

«Я не общался определённый период времени, несколько лет с дочерью вообще. С исполнения ей пяти лет, месяца не прошло, я созванивался уже три раза, три раза я видел дочь. Мы познакомились, она сама спросила, как меня зовут. Я ответил: «Матвей». Она сказала: «Моего папу зовут Матвей». Я говорю: «А ты знаешь, что я и есть твой папа?