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«Стрессовый для меня момент». Сафонов рассказал, как его чуть не отчислили из «Краснодара»

«Стрессовый для меня момент». Сафонов рассказал, как его чуть не отчислили из «Краснодара»
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Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился историей, как его чуть не отчислили из академии «Краснодара» в 14-летнем возрасте.

— Мне было 14 лет. И я с другом попал в аварию на машине.

У меня есть один из лучших моих друзей — Алекс. И в какой-то момент его родители вылетали из Краснодара в отпуск. Дали ему ключ, чтобы он мог прогревать машину. И как-то вечером мы пошли прогреть машину. А у нас была проходная. Нам нельзя было выходить