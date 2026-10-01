«Стрессовый для меня момент». Сафонов рассказал, как его чуть не отчислили из «Краснодара»

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился историей, как его чуть не отчислили из академии «Краснодара» в 14-летнем возрасте.

— Мне было 14 лет. И я с другом попал в аварию на машине.

У меня есть один из лучших моих друзей — Алекс. И в какой-то момент его родители вылетали из Краснодара в отпуск. Дали ему ключ, чтобы он мог прогревать машину. И как-то вечером мы пошли прогреть машину. А у нас была проходная. Нам нельзя было выходить