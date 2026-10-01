15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Шальке» предложил революционное решение по реформированию Бундеслиги

Президент «Шальке» предложил революционное решение по реформированию Бундеслиги
Комментарии

Президент «Шальке» Аксель Хефер считает, что Бундеслига нуждается в реформировании.

– Сейчас я не вижу, как сократить отставание от Премьер-лиги. Скорее наоборот. Принимаемые решения не делают лигу привлекательнее. Здесь нужно быть заметно креативнее.

– Как именно?
– В турнире не хватает интриги, особенно в борьбе за чемпионство. Это можно изменить. Нам нужно снизить вероятность того, что чемпион будет известен заранее. Сейчас почти со 100-процентной вероятностью чемпионом становится клуб, стоимость состава которого вдвое выше, чем у второго места. На мой взгляд, здесь могли бы помочь матчи плей-офф. Топ-клубы по итогам регулярного сезона