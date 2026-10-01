Президент «Шальке» предложил революционное решение по реформированию Бундеслиги

Президент «Шальке» Аксель Хефер считает, что Бундеслига нуждается в реформировании.

– Сейчас я не вижу, как сократить отставание от Премьер-лиги. Скорее наоборот. Принимаемые решения не делают лигу привлекательнее. Здесь нужно быть заметно креативнее.

– Как именно?

– В турнире не хватает интриги, особенно в борьбе за чемпионство. Это можно изменить. Нам нужно снизить вероятность того, что чемпион будет известен заранее. Сейчас почти со 100-процентной вероятностью чемпионом становится клуб, стоимость состава которого вдвое выше, чем у второго места. На мой взгляд, здесь могли бы помочь матчи плей-офф. Топ-клубы по итогам регулярного сезона