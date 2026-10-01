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Матвей Сафонов ответил, сможет ли российский клуб выиграть Лигу чемпионов

Матвей Сафонов ответил, сможет ли российский клуб выиграть Лигу чемпионов
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Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился мыслями, сможет ли когда-нибудь российский клуб победить в Лиге чемпионов УЕФА.

«Выиграет ли российский клуб когда-нибудь Лигу чемпионов? Может быть. Сейчас маловероятно», — сказал Сафонов в видео на YouTube-канале «Вписка».

Сафонову 27 лет. Он является воспитанником «Краснодара», за который выступал до 2024 года, после чего перешёл в «ПСЖ». В нынешнем сезоне Матвей принял участие в девяти матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых пропустил 10 голов