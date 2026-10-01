Представитель Ракова раскрыл, почему Вадим не перешёл в «Спартак»

Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Вадима Ракова, рассказал, почему футболист не оказался в московском «Спартаке», несмотря на активный интерес красно-белых к игроку.

— Мы разговаривали со «Спартаком» по этому поводу. На тот момент Вадик получил травму. И заинтересованность «Спартака» сошла на нет в этой ситуации. На тот момент, когда мы общались со «Спартаком», у «Локомотива» не было желания продлить контракт с Раковым. Клуб тогда