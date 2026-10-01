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Пресс-служба РПЛ отреагировала на решение Дзюбы завершить карьеру

Пресс-служба РПЛ отреагировала на решение Дзюбы завершить карьеру
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Пресс-служба Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги отреагировала на решение нападающего Артёма Дзюбы о завершении профессиональной карьеры. Ранее сегодня, 1 октября, форвард объявил, что повесил бутсы на гвоздь.

«Только один человек мог перебить инфошум вокруг Роналду! Легенда!» — написала пресс-служба РПЛ в телеграм-канале.

Артём Дзюба — 38-летний российский нападающий. В ходе карьеры он выступал за такие клубы, как «Спартак», «Локомотив», «Зенит», «Ростов», «Арсенал» Тула, «Томь», «Акрон» и турецкий «Адана Демирспор».