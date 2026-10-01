Станислав Черчесов: Дзюбу надо проводить красивым прощальным матчем

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов выразил мнение, что в честь Артёма Дзюбы нужно провести прощальный матч. Ранее 38-летний нападающий объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

«Это нерядовое событие для российского футбола, поэтому хотелось бы, чтобы и проводили Дзюбу так, как он заслужил. Ему нужен красивый прощальный матч», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Отметим, что Дзюба выступал под р