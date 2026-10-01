Кавазашвили — о Роналду: определись — и тебе устроят великолепные проводы. Зазнаётся уже

Ветеран «Спартака», экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили заявил, что нападающий Криштиану Роналду должен сам решить, когда завершить карьеру в сборной Португалии.

В среду, 30 сентября, 41-летний Роналду сообщил в соцсетях, что покинул расположение сборной после пресс-конференции главного тренера Жорже Жезуша. Тот не гарантировал футболисту место в основном составе. Позже сообщалось, что Роналду завершил карьеру в сборной, а последним для него стал матч Лиги наций с Уэльсом, состоявшийся 24 сентября. По данным Marca, перед