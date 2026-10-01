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Погребняк: Роналду требует особого внимания — ждём 1000-й гол именно в сборной Португалии

Погребняк: Роналду требует особого внимания — ждём 1000-й гол именно в сборной Португалии
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Бывший российский футболист Павел Погребняк поделился своим мнением о ситуации вокруг нападающего Криштиану Роналду и его выступлениях за сборную Португалии. Ранее сообщалось, что форвард покинул расположение национальной команды из-за разногласий с тренером Жорже Жезушем и, возможно, завершил выступления за сборную.

«С Роналду вообще запутанная история. Насколько мне известно, тренер перед ним извинился и должен был на пресс-конференции сгладить ситуацию. Но это не должно быть так резко: «Я — тренер. Я решаю, кого выпускать». Всё-таки Роналду у нас парень заслуженный и требует особого внимания. Я на стороне Криштиану. Не хотел бы, чтобы таким способом он