Погребняк: Роналду требует особого внимания — ждём 1000-й гол именно в сборной Португалии

Бывший российский футболист Павел Погребняк поделился своим мнением о ситуации вокруг нападающего Криштиану Роналду и его выступлениях за сборную Португалии. Ранее сообщалось, что форвард покинул расположение национальной команды из-за разногласий с тренером Жорже Жезушем и, возможно, завершил выступления за сборную.

«С Роналду вообще запутанная история. Насколько мне известно, тренер перед ним извинился и должен был на пресс-конференции сгладить ситуацию. Но это не должно быть так резко: «Я — тренер. Я решаю, кого выпускать». Всё-таки Роналду у нас парень заслуженный и требует особого внимания. Я на стороне Криштиану. Не хотел бы, чтобы таким способом он