15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артём Дзюба: сейчас большинство мало интересуется футболом, меня воспринимают как медиа

Артём Дзюба: сейчас большинство мало интересуется футболом, меня воспринимают как медиа
Комментарии

Известный российский нападающий Артём Дзюба заявил, что сейчас его больше воспринимают медиаперсоной, нежели футболистом.

«Руководители в футболе старомодные. Им трудно воспринимать шоу. Круто, что букмекеры зашли в спорт, без них он не выживет. Вообще 0 шансов. Надо делать красивое шоу, люди приходят заранее. Спорт — для людей, мероприятия перед матчем — очень круто.

Сейчас большинство мало интересуется футболом. Меня уже больше как медиа воспринимают. Я выиграл турнир по теннису, меня потом встречают