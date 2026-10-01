Артём Дзюба: сейчас большинство мало интересуется футболом, меня воспринимают как медиа

Известный российский нападающий Артём Дзюба заявил, что сейчас его больше воспринимают медиаперсоной, нежели футболистом.

«Руководители в футболе старомодные. Им трудно воспринимать шоу. Круто, что букмекеры зашли в спорт, без них он не выживет. Вообще 0 шансов. Надо делать красивое шоу, люди приходят заранее. Спорт — для людей, мероприятия перед матчем — очень круто.

Сейчас большинство мало интересуется футболом. Меня уже больше как медиа воспринимают. Я выиграл турнир по теннису, меня потом встречают