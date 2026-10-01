Владимир Кузьмичёв назвал клуб, обладающий лучшим менеджментом в РПЛ

Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Вадима Ракова и полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова, назвал клуб, обладающий лучшим менеджментом в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге.

«ЦСКА точно. Даже несмотря на то, что за довольно короткий отрезок времени получилось, что тренерский штаб менялся. Для них несвойственно. Но что касается менеджмента, я считаю, что Роман Юрьевич — один из сильнейших генеральных директоров, которые работают